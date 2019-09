Retroscena Spalletti: aveva l'accordo con gli egiziani dell'Al-Alhy, ma poi...

Curioso retroscena legato al futuro dell'ormai ex tecnico Luciano Spalletti, per due stagioni sulla panchina dell'Inter. Il tecnico toscano sarebbe infatti stato molto vicino alla panchina degli egiziani dell'Al-Ahly, ma all'ultimo la trattativa sarebbe saltata per un motivo particolare.

La vicenda è raccontata da "goal.com": "Luciano Spalletti resta a libro paga dell'Inter nonostante il tecnico toscano avesse trovato un'altra panchina, seppure fuori dall'Europa.

A svelarlo è l'Al Ahly che, nell'annunciare il nome del nuovo allenatore, ha rivelato la trattativa con Spalletti e l'accordo raggiunto a livello economico con l'ex tecnico dell'Inter. Lo stesso Spalletti però prima di firmare col club egiziano aveva chiesto tempo, senza speficare quanto, per risolvere il contratto con la società nerazzurra.

L'Al Ahly quindi ha preferito non aspettare e alla fine ha affidato la sua panchina a Rene Weiler, che prende il posto di Martin Lasarte. Spalletti insomma, come detto, resta ancora sotto contratto con l'Inter che lo ha esonerato alla fine della scorsa stagione per affidare il nuovo corso a Antonio Conte".