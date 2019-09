Retroscena Icardi, l'argentino ha lottato fino all'ultimo per restare all'Inter

Quella tra Mauro Icardi e l'Inter è stata una storia dal finale già scritto ma che poteva essere stravolta al fotofinish proprio dal diretto interessato.

Nonostante il rapporto tra l'attaccante originario di Rosario e l'ambiente interista si fosse spaccato definitivamente infatti, il giocatore fino all'ultimo ha tentato in ogni modo di non lasciare la sua Milano. A riferirlo è stato Letterio Pino, componente dell'entourage di Icardi e collaboratore della moglie-agente dell'ex Samp, Wanda Nara.

"Fino al 2 settembre al mattino, Icardi non voleva andare a Parigi. Disse che poteva tornare in gruppo con l’Inter. Un giocatore si fa male, chiamiamo e firma, come in un film". Questo è quanto detto da Pino sull'attaccante che questa sera può addirittura scendere in campo da titolare contro il Real Madrid di Zinedine Zidane.