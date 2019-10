Repubblica - Zanetti non si sbilancia sul match di stasera: le parole

Javier Zanetti non si sbilancia sul match di Champions tra Inter e Barcellona. L'ex capitano nerazzurro carica il gruppo e allo stesso tempo commenta il percorso fatto finora. Ecco le sue parole riportate da "La Repubblica":



"Si affrontano due squadre ricche di storia e tradizione, non vedo l'ora che la gara inizi quella di oggi è una gara importantissima, perché ci dirà a che punto siamo nella stagione. Abbiamo fatto un grande inizio, ma è ancora lunga (...).



Fra queste squadre non ci sono favorite. Si affrontano due grandi formazioni con grandi giocatori, e la partita dovrà essere giocata. Venire qui è sempre difficile, ma abbiamo fiducia".