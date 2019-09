Repubblica - Solo un arrivederci tra l'Inter e il giocatore: i motivi

Icardi-Inter: la storia continua. Nonostante il trasferimento dell'argentino al Psg, non sarebbe del tutto terminata la telenovela che ha infiammato l'estate. Secondo "La Repubblica" Mauro tornerà a Milano, con Wanda Nara che riprenderà ad essere presente come opinionista nel programma "Tiki Taka":



"Glielo hanno ripetuto per giorni, Wanda e le poche persone che lui ascolta: «Accetta di partire in prestito, resterai un giocatore interista». Il miraggio di tornare in maglia nerazzurra è stato il grimaldello con cui il cerchio magico di Maurito ha scardinato le sue resistenze a ogni ipotesi di trasferimento. Decisivo anche il fatto che sia sfumata, per l’indisponibilità di Agnelli a dare in cambio Dybala, la possibilità di giocare alla Juve, che per Mauro era l’alternativa preferita all’Inter”.

“Un altro colpo è arrivato dallo striscione minaccioso che si è trovato sotto casa domenica, su cui indaga la Digos. Il prestito a Parigi è stato perfezionato ieri alle 22.28. Un’operazione lampo, con cui l’Inter ha fatto felici i tifosi, evitato di rafforzare una concorrente per lo scudetto, e chiuso un braccio di ferro di quasi sette mesi. Wanda Nara e i figli per ora resteranno a Milano, dove è in costruzione l’enorme appartamento degli Icardi all’ultimo piano di un grattacielo, con vista sulla nuova sede nerazzurra. Poi chissà. La moglie e agente potrebbe accettare di trasferire la famiglia in Francia, tornando in Italia per prendere parte alla trasmissione Tiki Taka. Oppure potrebbe rinunciare anche a quella. Rimpianti non ne ha”.