Repubblica - Nervo scoperto di Conte, il tecnico stuzzica la Juve

Conte-Juve: è duello. L'allenatore ormai nerazzurro rincara la dose in conferenza stampa punzecchiando i bianconeri senza essere stimolato dalla stampa.



“Senza che nessuno glielo abbia chiesto, Antonio Conte torna a parlare di Juve. Il nervo è scoperto. Dopo il trionfo contro il Milan, l’allenatore non si rilassa, anzi alza il fuoco sotto la pentola”.



Così riporta il quotidiano "La Repubblica" che sostiene l'intenzione del tecnico salentino di stuzzicare gli eterni rivali in vista della sfida di campionato.



In seguito parentesi sulla rosa influenzata dall'impegno in Champions: “Storicamente lui è fedele a 13 o 14 giocatori nella stagione. Ma la Champions complica tutto, ci sono tanti impegni ravvicinati”.