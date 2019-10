Repubblica - Inter-Juve, duello anche fuori dal campo: il punto

Inter-Juve, sfida che continua anche fuori il rettangolo verde. I nerazzurri sarebbero prossimi a chiudere l'accordo con un nuovo sponsor, mentre i bianconeri guardano in Oriente per far crescere il loro business.



Ecco quanto affermato dal quotidiano "La Repubblica":



“Per Zhang, l’Inter è una testa di ponte per marchi di alta gamma italiani da inserire nelle piattaforme di e-commerce orientali, ma anche per attrarre investitori cinesi in Europa: il colosso immobiliare Evergrande potrebbe diventare il prossimo main sponsor nerazzurro, portando un centinaio di milioni in più anni. Anche la Juve guarda a Est: ha aperto un ufficio a Hong Kong per fare da volano all’effetto Ronaldo, se ci sarà. L’Inter punta invece sui ricavi da stadio, ora inferiori a quelli della Juve (70 milioni a 33) ma in prospettiva no, se incassi come quello di stasera (6,5 milioni) diventeranno abitudine“.