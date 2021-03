Renato Olive ospite giovedì sera de "I Gemelli and Saba": chi è il giocatore della lite Gaucci-Matarrese

Giovedì sera, alle 21:15, si ripropone l’appuntamento con la trasmissione “I Gemelli and Saba”, sul canale Youtube de La Voce Nerazzurra. Ospite di questa serata sarà Renato Olive, ex calciatore di squadre come Lecce, Napoli e Perugia, e attualmente allenatore.

Renato Olive – La carriera

Classe 1971 e di origini pugliesi, Olive è un nome sicuramente noto ai tifosi con qualche primavera in più sulle spalle. Centrocampista dotato di gran piede e foga agonistica, tra gli anni ’90 e gli anni 2000 ha giocato in piazze ricche di storia come Lecce, Perugia, Bologna, Napoli, Parma e Catania, costruendosi una carriera degna di nota tra la Serie A e le Serie B. Il suo nome resterà sempre legato alle piazze di Perugia e Bologna, per le quali ha collezionato in totale 156 presenze, quasi tutte nella massima serie.

Appesi gli scarpini al chiodo nel 2008, Olive ha iniziato la sua carriera da allenatore con il Fasano, in eccellenza pugliese. Tra il 2013 e il 2018 ha seguito Roberto Donadoni nelle sue avventure a Parma e Bologna, con il ruolo di collaboratore tecnico. Olive ha poi seguito Donadoni anche in Cina nella sua parentesi da allenatore dello Shenzen FC.

“Il giocatore della lite tra Gaucci e Matarrese”

Tralasciando per un attimo la sua ricca carriera da giocatore, Renato Olive è sicuramente passato alla storia come “casus belli” della famosissima lite tra il presidente del Perugia, Luciano Gaucci, e il presidente del Bari, Vincenzo Matarrese. Tutto nacque proprio per l’infortunio di Olive, all’epoca giocatore del Perugia, dopo appena dieci minuti di gioco.

Al termine di quel Perugia-Bari, il presidente Gaucci intercettò l’arbitro Pellegrino, colpevole di non aver sanzionato la gomitata di Innocenti su Olive, con quest’ultimo che fu costretto a lasciare il campo e a recarsi in ospedale. Il presidente Matarese decise di intervenire nella discussione, dando così vita ad una delle scene più iconiche del calcio italiano. Qui in basso il video della storica lite per tutti i nostalgici.