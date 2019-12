Reggiseni e giornalismo, tutte contro Diletta Leotta

Quando ci si mettono le signore del giornalismo italiano non sono da meno dei loro colleghi maschietti. Durante la puntata odierna della trasmissione della D'Urso si parlava di Diletta Leotta.

La prima frecciata è arrivata da Caterina Collovati: "non ho nulla contro una bella ragazza che potrebbe essere mia figlia. Sarebbe assurdo. Combatto contro l’oggettivazione del corpo della donna. Ma che bisogno c’è di esprimersi con una taglia cinque di reggiseno piuttosto che dimostrare di essere brave giornaliste? Non dobbiamo diventare complici della mentalità maschilista che ci giudica solo come oggetti, questo porta a delle conseguenze".

Ancor più incisivo l'affondo della giornalista di SportMediaset Giorgia Rossi che ha sottolineato come la Leotta non sia una giornalista ma una semplice conduttrice TV e che proprio per questo può indossare quel che vuole, a differenza dei colleghi iscritti all'albo.