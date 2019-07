Recoba: "Godin fortunato. Inter più grande dell'Atletico"

Il connazionale di Diego Godin e storico attaccante dell'Inter, Alvaro Recoba, ha parlato del futuro che attende l'ex capitano dell'Atletico Madrid.

“Diego ha giocato nell’Atletico Madrid per moltissimo tempo, praticamente come ho fatto io all’Inter. Ho sofferto molto quando ho lasciato l'Inter, e credo che per Godin sia stato lo stesso con l’Atletico. Lui però ha la fortuna di approdare in una grandissima squadra, come o anche più grande dell’Atletico. Farà fare un salto di qualità importante all’Inter”.