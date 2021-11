Real-Shakhtar, sfida all’italiana: l’Inter osserva interessata

Inter news, alle 18:45 si giocherà l’altra partita del gruppo D di Champions League tra Real Madrid e Shakhtar Donetsk, un match fondamentale per definire il quadro del girone.

I blancos sono attualmente a 6 punti a pari punti con lo Sheriff, con i nerazzurri a 4 punti e gli ucraini con un solo punto. Un’occasione da non fallire per gli uomini di Carlo Ancelotti per blindare la qualificazione agli ottavi di finale. Con una vittoria, infatti, si porterebbero a quota 9 e se i nerazzurri dovessero vincere o pareggiare con lo Sheriff (ecco come seguire il match con Interdipendenza.net) si porterebbero in vetta da soli con un margine di 2 punti sulla seconda. Ancelotti chiaro nella conferenza stampa della vigilia sull’importanza del match: “Vincere ci avvicinerebbe moltissimo alla qualificazione. I miei ragazzi, solitamente, queste partite non le sbagliano”. Il Real Madrid dovrebbe scendere in campo con il solito 4-3-3 con Vinicius e Assensio ai lati di Benzema. In mezzo al campo Modric, Casemiro e Kroos. Tra i pali Courtois con Militato e Alaba al centro della difesa; sulle fasce Carvajal e Mendy.

Una sconfitta potrebbe escludere quasi definitivamente dalla lotta agli ottavi lo Shakhtar di Roberto De Zerbi. Gli ucraini hanno conquistato un solo punto e non hanno ancora realizzato nessun gol nella competizione. Questa sera non ci sarà in attacco il lungodegente Traorè. L’ex tecnico del Sassuolo ha lodato il connazionale: “Carlo è un punto di riferimento per tutti. Trasmette tranquillità ai giocatori. Per noi è un esempio, è tra i migliori allenatori al mondo”. Nonostante l’importante avversario De Zerbi è stato chiaro dichiarando che non cambierà i piani e che la squadra continuerà a seguire la propria filosofia. In campo scenderà il miglior undici possibile.