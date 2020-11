Real Madrid, UFFICIALE: Jovic positivo al Coronavirus

Ancora brutte notizie per Zinedine Zidane che, dopo l'infortunio di Sergio Ramos che costringerà lo spagnolo a saltare due o tre partite, compreso il big match di Champions contro l'Inter, dovrà fare a meno dell'attaccante serbo Luka Jovic.

Il centravanti ha effettuato in mattinata i tamponi in vista del ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali e, nel pomeriggio, non ha preso parte all'allenamento della squadra proprio a causa della positività.

Un duro colpo visto che il giocatore sembrava aver ingranato dopo i gol in nazionale e si candidava ad essere una valida alternativa per l'attacco dei blancos.