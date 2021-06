Real Madrid, ufficiale il nuovo tecnico. Scartato Conte: il motivo

Ancelotti è il nuovo tecnico del Real Madrid. Ufficiale la scelta di Perez, e il ritorno sulla panchina dei blancos del mister italiano che già al Real aveva vinto una Champions League.

Come spiega gazzetta.it, Ancelotti ha staccato la concorrenza fra cui Antonio Conte. Stando alla fonte, Conte sarebbe stato scartato per questioni economiche.