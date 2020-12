Real Madrid, recuperato Sergio Ramos per la Champions League

Recupero importante per il Real Madrid e per Zinedine Zidane. Come riporta gianlucadimarzio.com, in vista della decisiva sfida di Champions contro il Borussia Monchengladbach, i blancos hanno finalmente recuperato il loro capitano Sergio Ramos.

Il difensore si era infortunato durante la pausa delle nazionali e potrà tornare in campo. In dubbio, invece, Daniel Carvajal non ancora al meglio della propria condizione, pur avendo stretto i denti nelle ultime partite e Luka Jovic.

Al contrario, per mercoledì, saranno fuori in tre, ovvero Mariano Diaz, Hazard e Valverde. La sfida contro i tedeschi sarà d'interesse anche per l'Inter in ottica passaggio del girone.