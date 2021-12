Real Madrid-Inter, segui con noi la diretta testuale della partita

Real Madrid-Inter, tra poco il calcio d'inizio della sfida valida per il primo posto nel girone.

Siamo giunti all'ultimo match di questa fase a gironi della Champions League e gli uomini di Simone Inzaghi sono ospiti delle Merengues per questa sfida dal sapore di primato. Infatti, blancos e nerazzurri, si sfidano per decretare chi passerà agli ottavi come prima classificata e chi come seconda, andando così a variare il proprio destino per i sorteggi del prossimo turno (leggi qui le possibili combinazioni). Inzaghi sorprende in difesa dando fiducia a D'Ambrosio che dovrà vedersela con Vinicius Jr. Davanti si riforma la coppia titolare Dzeko-Lautaro.

Le formazioni ufficiali (recupera qui l'articolo completo):

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius Jr

All. Carlo Ancelotti

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro

All. Simone Inzaghi

Arbitro: Felix Brych

Assistenti: Mark Borsch e Stefan Lupp

Quarto Uomo: Daniel Schlager

VAR: Marco Fritz

Assistente VAR: Bastian Dankert