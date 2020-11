Real Madrid-Inter, probabili formazioni: un solo dubbio per Conte

Questa sera alle 21:00 andrà in scena il big match del gruppo B di Champions League tra Real Madrid e Inter. Entrambe le squadre hanno deluso le aspettative nelle prime due giornate del girone, i blancos sono reduci da una sconfitta e un pareggio mentre i nerazzurri da due pareggi.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Antonio Conte avrebbe già scelto la formazione titolare e sarebbe alle prese con un solo dubbio: ovvero chi schierare tra Brozovic e Gagliardini in mezzo al campo. Per il resto solito 3-4-1-2 con D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Sulle fasce Hakimi e Young, in mediana Vidal e uno tra Brozovic e Gagliardini con Barella più avanzato. In attacco confermata la coppia Lautaro-Perisic con Sanchez pronto ad entrare a partita in corso.

Zinedine Zidane scenderà in campo con il 4-3-3 composto da Cortouis tra i pali, Varane e Sergio Ramos al centro della difesa. Sulla fascia destra verrà adattato Vazquez, mentre a sinistra ci sarà Marcelo. In cabina di regia Casemiro con Kroos e uno tra Modric e Valverde ai suoi lati. Tridente offensivo formato da Asensio, Benzema e Hazard.