Real Madrid-Inter probabili formazioni: out Benzema, un dubbio per Inzaghi

Real Madrid-Inter, domani sera alle 21:00 andrà in scena allo Stadio Bernabeu la super sfida che decreterà la prima e seconda posizione del gruppo D di Champions League.

Entrambe le squadre stanno vivendo un ottimo periodo di forma e vogliono a tutti i costi conquistare il primo posto in ottica sorteggi, ecco le probabili scelte degli allenatori. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi dovrebbe riconfermare il solito e collaudato 3-5-2 con la coppia Dzeko-Lautaro in attacco. In mediana Brozovic con Barella e Calhanoglu ai suoi lati. Sulle fasce Dumfries e Perisic. L’unico dubbio del tecnico interista è in difesa su chi partirà da titolare con Skriniar e Bastoni. Simone Inzaghi potrebbe schierare a sorpresa Stefan De Vrij, appena rientrato dall’infortunio oppure uno tra Dimarco e D’Ambrosio. Le condizioni dell’olandese verranno nuovamente valutate nelle prossime ore.

Carlo Ancelotti, invece, sarà costretto a rinunciare a Karim Benzema, a causa dì un affaticamento muscolare accusato nell’ultimo match di campionato contro la Real Sociedad. Al suo posto ci sarà Jovic, nome accostato da tempo ai nerazzurri. Per il resto il tecnico emiliano dovrebbe affidarsi ai titolarissimi. Solito 4-3-3 con Vinicius Jr. e Asensio, favorito su Hazard, ai lati del serbo. Casemiro in cabina di regia con Modric e Valverde interni di centrocampo. Al centro della difesa difesa Militao ed Alaba, con Carvajal a destra e Mendy a sinistra. Courtois tra i pali.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Casemiro, Modric; Asensio, Jovic, Vinicius.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.