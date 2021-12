Real Madrid-Inter, le ultime di formazione: sciolto il dubbio in difesa

Real Madrid-Inter, a poche ore dal big match di questa sera Simone Inzaghi sembra aver sciolto l’unico dubbio di formazione, ovvero se schierare o meno Stefan De Vrij dal primo minuto.

L’olandese è reduce da un un risentimento muscolare che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane ed è tornato per la prima volta tra i convocati per la trasferta di Madrid. Come riportato da tuttomercatoweb.com, il giocatore non è ancora al meglio della condizione e questa sera dovrebbe partire dalla panchina. Nell’allenamento di rifinitura svolto ieri sera sul prato del Santiago Bernabeu ha svolto una prima parte con il resto della squadra per poi svolgere un lavoro personalizzato con un preparatore. Lo staff medico nerazzurro preferisce non rischiarlo, bisognerà vedere se entrerà a partita in corso. Questa sera al suo posto verrà schierato Federico Dimarco nel trio difensivo, ricoprendo il ruolo di centrale sinistra. Al centro della difesa ci sarà nuovamente Alessandro Bastoni (qui il nostro focus su di lui) mentre a destra Milan Skriniar.

Per il resto dovrebbe essere confermato l’undici circolato nelle ultime ore, con D’Ambrosio preferito a Dumfries sulla fascia destra e Perisic sulla corsia opposta. In mediana Brozovic con i soliti Barella e Calhanoglu ai suoi lati. In attacco, senza l’infortunato Correa, toccherà alla coppia Lautaro-Dzeko.