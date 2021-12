Real Madrid-Inter, le Merengues vincono e conquistano il primo posto

Termina dunque il match con il Real Madrid che conquista la prima posizione mentre l'Inter chiude seconda in classifica. Bel match nel complesso con i nerazzurri che disputano un buon primo tempo e continuano a giocare fino all'espulsione di Barella al 63'. Ora non resta che sperare nel prossimo sorteggio.

90' - Triplice fischio, termina qui il match

85' - Skriniar di testa! Courtois para

83' - Pasticcio in area della difesa nerazzurra che quasi porta al terzo gol del Real

80' - Cambio per Ancelotti che inserisce Hazard per Vinicius Jr

79' - Raddoppio Real con un gran gol di Asensio che a giro calcia in porta trovando la rete

77' - Triplo cambio per il Real: escono Rodrygo, Kroos e Jovic, entrano Mariano Diaz, Asensio e Valverde

73' - Ammonizione per Bastoni

73' - Prova Sanchez ad imbucare D'Ambrosio, palla corta

71' - Cambio Real: dentro Camavinga, fuori Casemiro

70' - Rodrygo al volo, Handanovic sfiora

69' - Ci prova Dimarco di testa, Courtois para

65' - Ultimo cambio per Inzaghi: fuori Lautaro, dentro Gagliardini

63' - Ammonizione per Militao, espulsione invece per Barella

62' - Scintille in campo tra Militao e Barella

60' - Ci prova Sanchez, con la prima palla toccata, palla sul fondo

58' - Triplo cambio per l'Inter dentro Vecino, Vidal e Sanchez, fuori Calhanolgu, Brozovic e Dzeko

57' - Casemiro rasoterra, Handanovic blocca

55' - Ancora Jovic che calcia da posizione angolata, reattivo Handanovic

54' - Ammonito D'Ambrosio

52' - Dagli sviluppi Casemiro di testa, palla alta

51' - Jovic calcia, palla in angolo

47' - Occasione Inter! Azione in velocità dei nerazzurri, Calhanoglu apre, Lautaro fa il velo e la palla termina a Barella che però calcia alto!

45' - Inizia la seconda frazione: cambio Inter con Dimarco per Dumfries

Prima frazione che si chiude con il Real in attacco negli ultimi minuti. Buona Inter che costruisce molto, ma non riesce a capitalizzare. Blancos che giocano di ripartenza sfruttando la velocità dei suoi esterni e le letture del duo Modric-Kroos.

45' + 1' - Intervallo

45' - Un minuto di recupero

44' - Palo di Rodrygo!

40' - Perisic tenta il tiro a giro, bloccato

39' - Contropiede Real, chiude Bastoni in recupero!

36' - Ripartenza Real! Jovic calcia con Handanovic in uscita, palla sull'esterno

35' - Ci prova Perisic in acrobazia, palla alta sopra la traversa

34' - Quinto calcio d'angolo per i nerazzurri

31' - Calhanoglu dall'angolo sul primo palo, Perisic sfiora ma la palla finisce sull'esterno

29' - Il Real parte in contropiede, ma Brozovic ferma l'azione con un grande intervento. Sul ribaltamento ci prova Calhanoglu a giro, palla fuori

28' - Brozovic da fuori! Rimpallato ancora!

26' - Skriniar di testa, le Merengues spazzano

25' - Occasione Inter! Perisic crossa per Dzeko, il bosniaco ci arriva di testa ma Courtois para

23' - Vinicius Jr cade in area, per Brych si può continuare

21' - Lautaro ci prova al volo, palla alta!

20' - Occasione Inter con Lautaro, palla a lato e rimessa nerazzurra

17' - Gol Real Madrid, Kroos da fuori area calcia di potenza ed insacca sul secondo palo con il mancino

14' - Prova l'imbucata Bastoni per D'Ambrosio, ma la palla è troppo forte

13' - Ribalta l'azione il Real che arriva al tiro con Rodrygo, palla sull'esterno

12' - Occasione Inter! Dumfries crossa al centro, Perisic impatta al volo ma il suo tiro viene murato

11' - Azione insistita del Real, ma la retroguardia nerazzurra controlla

6' - Brozovic con il mancino! Palla di poco alta sopra la traversa!

5' - Prova il cross Perisic, palla a lato

3' - Ci prova l'Inter, ma il tiro di Brozovic viene rimpallato

2' - Subito occasione per il Real con Vinicius Jr che calcia. Palla che sfiora quasi il palo alla sinistra di Handanovic

1' - Brych fischia l'inizio, si parte!

Real Madrid-Inter, tra poco il calcio d'inizio della sfida valida per il primo posto nel girone.

Siamo giunti all'ultimo match di questa fase a gironi della Champions League e gli uomini di Simone Inzaghi sono ospiti delle Merengues per questa sfida dal sapore di primato. Infatti, blancos e nerazzurri, si sfidano per decretare chi passerà agli ottavi come prima classificata e chi come seconda, andando così a variare il proprio destino per i sorteggi del prossimo turno (leggi qui le possibili combinazioni). Inzaghi sorprende in difesa dando fiducia a D'Ambrosio che dovrà vedersela con Vinicius Jr. Davanti si riforma la coppia titolare Dzeko-Lautaro.

Le formazioni ufficiali (recupera qui l'articolo completo):

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius Jr

All. Carlo Ancelotti

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro

All. Simone Inzaghi

Arbitro: Felix Brych

Assistenti: Mark Borsch e Stefan Lupp

Quarto Uomo: Daniel Schlager

VAR: Marco Fritz

Assistente VAR: Bastian Dankert