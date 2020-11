Real Madrid-Inter, la probabile dei nerazzurri: ecco chi sostituirà Lukaku

Manca sempre meno a Real Madrid-Inter, gara valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League e già decisiva per il cammino di entrambe le squadre nella competizione. Nerazzurri e blancos attualmente occupano rispettivamente terza e quarta posizione nel proprio girone, ragion per cui il match di domani ha il sapore dell'ultima spiaggia per entrambe.

Tornando al campo, domani tra le fila nerazzurre ci saranno sicuramente delle novità a causa dell'assenza certa di Romelu Lukaku, che non è neanche partito con la squadra alla volta di Madrid. In difesa, nonostante il rientro di Skriniar, dovrebbe toccare a D'Ambrosio completare il reparto insieme a De Vrij e Bastoni.

Sulle fasce toccherà ad Hakimi e Young, mentre il terzetto di centrocampo dovrebbe essere formato da Vidal, Brozovic e Barella, con quest'ultimo nella posizione di trequartista. In avanti invece spazio a Sanchez nel ruolo di partner di Lautaro Martinez.