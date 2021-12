Real Madrid-Inter, Handanovic e il rammarico: le sue parole

Real Madrid-Inter: a fine partita ha parlato il capitano nerazzurro, Samir Handanovic.

Dopo la sconfitta per 2-0 contro gli spagnoli, viziata anche dall'espulsione di Nicolò Barella, il portiere dell'Inter si è soffermato ad analizzare la gara ai microfoni di Sky Sport, dicendo cosa è andato e cosa invece no in questa gara che, comunque, qualifica l'Inter agli ottavi di finale di Champions League, ma come secondo qualificata. Handanovic ha sostenuto come effettivamente la squadra abbia fatto la partita che doveva fare, avendo anche dei rischi da cui sono nate le ripartenze che hanno portato il Real Madrid a segnare.

Il rammarico, sempre secondo lo sloveno, è quello di essersela giocata alla pari contro avversari più forti, ma di non essere riusciti a concretizzare le occasioni da gol per mancanza di cattiveria sotto porta. Certe occasioni che ti concedono squadre più forti bisogna sfruttarle, cosa che ha fatto il Real Madrid, ma non l'Inter e la differenza è stata in questo aspetto. Handanovic, inoltre, ha sostenuto come questa sconfitta per la squadra non sia motivo di sconforto, ma di insegnamento, segno evidente che in certe partite non basta solo giocare bene, ma ci vuole qualcosa in più.

Analisi coerente quella del numero 1 nerazzurro ed in linea con l'andamento della partita. C'è rammarico, ma l'Inter, dopo tanti elogi, deve tornare con i piedi per terra e con la testa al campionato, dove nel posticipo di domenica sera ci sarà una sfida da vincere necessariamente contro il Cagliari per aggiungere altri tre punti al bel percorso che si sta facendo in campionato. Per gli ottavi di finale ci sarà tempo per pensarci in seguito.