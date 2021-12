Real Madrid-Inter, D'Ambrosio e l'obiettivo (sfumato) di ieri sera

Real Madrid-Inter, Danilo D'Ambrosio ha parlato della sconfitta contro la squadra spagnola.

Il difensore nerazzurro, che alla vigilia era dato come partente dalla panchina in favore di Stefan de Vrij, si è espresso ai microfoni di Sky Sport in merito alla partita persa dall'Inter contro il Real Madrid per 2-0 grazie alle reti di Toni Kroos e Asensio. Una gara ben giocata dalla squadra nerazzurra, perlomeno fino all'espulsione di Nicolò Barella che, di fatto, ha chiuso i giochi in maniera definitiva per lui e i suoi compagni, nel momento di massimo sforzo della squadra.

D'Ambrosio è parso rammaricato, ai microfoni di Sky Sport, soprattutto per la modalità della sconfitta, dal momento che in undici contro undici la squadra aveva espresso un ottimo calcio, fallendo troppe occasioni da gol. Cosa che non ha fatto il Real che grazie alle ripartenze e alla propria superiorità tecnica ha imposto la propria forza vincendo una gara fondamentale per passare come prima del girone. Un altro aspetto, quest'ultimo, che lascia l'amaro in bocca allo stesso D'Ambrosio che credeva fortemente nella qualificazione come primo in classifica, ma così non è stato.

Adesso la squadra dovrà riportare i piedi per terra e avere la testa al campionato dove a San Siro, nel posticipo di domenica sera, arriverà il Cagliari dell'ex Walter Mazzarri affamato di punti e con la voglia di fare l'impresa. Ci vorrà un'Inter cinica come lo è stata nell'ultima gara contro la Roma per portare a casa tre punti fondamentali per il prosieguo di un campionato in cui la squadra di Simone Inzaghi dovrà difendere l'ultimo tricolore conquistato.