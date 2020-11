Real Madrid Inter, Conte: "Squadra in crescita ma con pochi risultati"

Prima di scendere in campo contro chi come il Real Madrid ha vinto 13 Champions League in casa Inter c'era già la consapevolezza di dover disputare una gara perfetta, ma nonostante abbiano rimontato il 2-0 delle merengues, i nerazzurri escono da Valdebebas con 0 punti. Questa l'analisi di Antonio Conte ai microfoni di Mediaset:

"Il risultato finale lascia l'amaro in bocca. C'è un aspetto che non va sottovalutato. Certe partite dimostrano che c'è una crescita, non so quante squadre arrivano a Madrid e rimontano un 2-0. Questa squadra sta facendo degli step.

E' un periodo che dal punto di vista dei risultati non ci sta premiando più di tanto, ma i ragazzi hanno voglia di tornare ad essere una squadra rispettata in Europa. Gol subiti? C'è poco da dare una spiegazione su un retropassaggio, anche se secondo su Hakimi c'era da fallo. Qualificazione? Ci sono ancora tre partite e 9 punti in palio. Sapevamo che il girone era difficile, ma noi faremo di tutto per cercare di passare al prossimo turno".