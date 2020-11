Real Madrid-Inter, Benzema verso il forfait. Apprensione per Militao e Casemiro

Non arrivano buone notizie per Zinedine Zidane, che a soli due giorni dal match decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter, è ancora alle prese con diversi dubbi.

Come riporta Marca, i blancos sono in emergenza a causa di diversi giocatori indisponibili tra infortuni e coronavirus, tra cui spiccano Sergio Ramos e Fede Valverde. Attenzione anche alle condizioni di Karim Benzema, il centravanti francese non ha ancora recuperato pienamente dall’infortunio e anche oggi ha svolto un allenamento differenziato in palestra. La sua presenza per il match contro i nerazzurri sembrerebbe quasi impossibile. Con Jovic positivo al Covid-19, dovrebbe partire in attacco dal 1' Mariano Diaz.

Pienamente recuperati sia Eden Hazard che Carvajal, cha hanno anche giocato nell’ultimo match di campionato contro il Villareal. Nelle prossime ore verranno nuovamente valutate le condizioni di Casemiro e Militao, entrambi potrebbero essere ancora positivi al Covid-19. I due giocatori, dopo aver ricevuto un esito dubbio al tampone svolto lo scorso venerdì, si sottoporranno oggi a un nuovo tampone per chiarire i dubbi. Se dovessero risultare negativi, partiranno domani con il resto della squadra per Milano.