Real Madrid-Inter, Ancelotti: “Vogliamo vincere. Brozovic importante ma...”

Real Madrid-Inter, Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match i nerazzurri in cui è in palio il primo posto in classifica del gruppo D di Champions League.

I blancos sono attualmente in testa con due punti di vantaggio e nonostante basti anche un pareggio l’obiettivo sarà comunque quello di vincere (potete leggere qui le statistiche sui due club). A dichiararlo è stato il tecnico emiliano confermando che l’obiettivo è sempre quello di arrivare in fondo alla competizione. Secondo il tecnico la sua squadra non è quella favorita per vincere la Coppa ma ha di certo tutte le carte in regola per competere con tutte le altre. Ecco di seguito riportate alcune delle sue parole da Tuttomercatoweb.com:

Il Real Madrid sta attraversando un ottimo periodo di forma e viene da ben 8 vittorie consecutive tra Liga e Champions, frutto della qualità e spirito di sacrificio della rosa. Domani dovranno vedersela con i nerazzurri per poi affrontare in campionato l’Atletico Madrid. Ancelotti è stato chiaro: “La priorità va alla gara di domani, a quella con l'Inter. Con l'Atletico giochiamo domenica. L'Inter sta giocando bene a calcio, ha ottenuto buoni risultati in questo periodo. Ci giochiamo il primato nel Gruppo D, al Bernabéu e davanti ai nostri tifosi. Sarà una partita interessante".

L’allenatore ha anche rilasciato alcune dichiarazioni su Marcelo Brozovic, vero e proprio faro del centrocampo nerazzurro: “È uno dei giocatori più importanti, ma non l'unico. L'Inter gioca bene nelle due fasi. Dobbiamo fare bene anche noi, sia quando difendiamo sia quando attacchiamo".