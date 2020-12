Real Madrid, individuato l'erede di Zidane in caso di fallimento europeo

Sarà una sfida delicata quella che mercoledì sera vedrà il Real Madrid affrontare il Borussia Moenchengladbach. In palio il futuro in Champions League. E non solo. Le Merengues - a Valdebebas - ospiteranno i coriacei tedeschi con l’obbligo di conquistare tre punti e primato. L’unico modo per farsi perdonare un deludente avvio di stagione.

Non sarà una passeggiata, d’altronde l’avversario è temibile come ampiamente dimostrato durante la sfida d’andata quando i Blancos strapparono un fondamentale 2-2 sul filo di lana. Qualora la Dea bendata voltasse le spalle agli ex Galacticos, ecco che sarebbe pronto il ribaltone in panchina. Secondo voci provenienti dall’Inghilterra, Mauricio Pochettino sarebbe il candidato principe per rimpiazzare Zinedine Zidane.

Pochettino si è reso assoluto protagonista con l’attuale squadra allenata da Josè Mourinho durante la Champions League del 2018/2019. Un ottimo cammino europeo fino all’approdo in finale, poi persa contro il Liverpool di Jurgen Klopp. A Madrid sono stati chiari: via i galletas dalla dieta. Zidane dovrà vincere e issarsi al primo posto. La squadra - almeno a parole - è con l’allenatore. Non resta che dimostrarlo in campo.