Real Madrid, Ancelotti perde un altro big in vista dell’Inter

Mercoledì sera alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio San Siro il match Inter-Real Madrid valevole per la prima giornata del girone D di Champions League. Arrivano brutte notizie dall’infermeria per Carlo Ancelotti sulle condizioni fisiche di Gareth Bale. Il gallese ha saltato l’ultima sfida di campionato delle merengues contro il Celta Vigo a causa di un problema riscontrato in allenamento ed ha sostenuto alcuni esami per capire l’entità dell’infortunio.

Come riportato dall’edizione online del quotidiano spagnolo As, l’attaccante si è sottoposto nella giornata di oggi ad alcuni esami strumentali che hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra. I tempi di recupero sono ancora da definire con precisione ma sua assenza per il match del San Siro è certa.

Altra tegola per Carlo Ancelotti, che sarà costretto a rinunciare anche a due pilastri della difesa come Marcelo e Ferland Mendy Restano in dubbio per mercoledì, invece, gli acciaccati David Alaba, Toni Kroos, Luka Jovic e Dani Ceballos. Ulteriori novità sulle loro condizioni dovrebbero arrivare entro i prossimi giorni. Il tecnico italiano potrebbe riconfermare nel ruolo di terzino sinistro Miguel Gutierrez, ventenne spagnolo cresciuto nella cantera dei blancos che ha già collezionato due presenze in prima squadra nelle prime giornate di questa stagione, molto dipenderà dalle condizioni di Alaba.