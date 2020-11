Real Madrid, altri due giocatori positivi al Covid-19: il comunicato ufficiale

Il Real Madrid ha reso noto attraverso il proprio sito ufficiale che sono risultati positivi al Covid-19 altri due giocatori: si tratta di Casemiro e di Eden Hazard, entrambi in campo contro l'Inter. Dopo la positività di Eder Militao, riscontrata prima della sfida di martedì sera, sale a 3 il numero dei giocatori positivi in casa madrilena.

"Il Real Madrid CF comunica che i giocatori Casemiro e Hazard sono risultati positivi nei test COVID-19 effettuati ieri venerdì mattina.Tutti gli altri giocatori e lo staff tecnico della prima squadra, nonché tutti i dipendenti del club che lavorano direttamente con loro, sono risultati negativi allo stesso test effettuato ieri. Allo stesso modo, si conferma ancora una volta che tutti, ad eccezione di Casemiro e Hazard, hanno restituito risultati negativi nei test antigeni effettuati questa mattina".

Entrambi salteranno il prossimo match di campionato e non prenderanno parte ai ritiri con le rispettive nazionali. In forte rischio anche la loro presenza anche per il match di ritorno con l’Inter, in programma il prossimo 25 novembre al San Siro.