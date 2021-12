Real-Inter, Sacchi avverte Ancelotti: il retroscena sulla gara di domani

Inter, Arrigo Sacchi parla della partita di domani contro il Real Madrid.

L'ex tecnico rossonero ha analizzato il match di Champions League del Santiago Bernabeu tra i nerazzurri ed i blancos e ha svelato un retroscena, a La Gazzetta dello Sport, su un messaggio mandato al suo ex calciatore, Carlo Ancelotti, oggi allenatore della squadra spagnola. Sacchi, infatti, dopo aver ammesso la grande prestazione dell'Inter nella partita vinta per 3-0 contro la Roma all'Olimpico, ha avvertito Ancelotti sullo stato di forma dei ragazzi di Inzaghi che in questo momento stanno dimostrando una grande condizione.

La risposta di 'Carletto' non si è fatta attendere, dicendo che è vero che l'Inter è molto migliorata rispetto alla partita d'andata, in cui venne sconfitta soltanto negli istanti finali della partita, ma anche il Real Madrid è cresciuto molto ed è pronto a dire la sua. Ancelotti, dunque, lancia la sfida e non ha paura della squadra nerazzurra. I madrileni, anche senza il loro totem, Karim Benzema, sono molto temibili e hanno a loro disposizione due risultati su tre per qualificarsi come primi in classifica del girone di Champions.

Dal canto suo, l'Inter, è pronta a raccogliere nel suo undici titolare sia Lautaro Martinez, rimasto fuori contro la Roma a causa della stanchezza, sia Stefan de Vrij, che dopo l'infortunio avuto con la propria nazionale nella partita contro Montenegro e dopo essere stato fuori per circa un mese, ha recuperato e sarà schierato di nuovo al centro della difesa nerazzurra con Milan Skriniar ed Alessandro Bastoni ai propri lati.