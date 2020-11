Real-Inter, Marotta:" Partita importante, Lautaro deve crescere"

Sfida di Champions importante per l'Inter questa sera, contro il Real Madrid a Valdebebas, decisiva per il passaggio del turno in Champions, vista anche la vittoria del Borussia Monchengladbach contro lo Shakthar. Prima della partita, il dg nerazzurro Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le sue parole:"Si tratta di una partita importante, in un girone abbastanza strano visto la vittoria larga del Borussia contro lo Shakthar che a sua volta ha vinto qui contro il Real Madrid. La partita di stasera è importante per il palmares delle due squadre, ma saranno più importanti le prossime".

Su Lautaro:"Ci sono state tante critiche sul ragazzo che è, però, è un giovane di talento e deve crescere anche attraverso la sofferenza. E' nel Dna dei giovani. L'anno scorso per lui, è stata la prima stagione da titolare e sono certo che avrà la forza della scorsa stagione".