Real-Inter, la sfida da non perdere: gli spagnoli sono i grandi favoriti

Partita importante. Partita decisiva. L’Inter, domani sera a Valdebebas, si gioca una fetta molto importante della sua stagione. Contro il Real Madrid, infatti, i nerazzurri dovranno vedere se hanno imparato dagli errori di inizio stagione che l’hanno portata subito a rincorrere. Anche in Europa. Perdere o pareggiare, domani, vorrebbe dire dover (quasi sicuramente) non superare per il terzo anno consecutivo, quel girone di Champions che diverrebbe un enorme tabù.

L’Inter affronterà una delle formazioni più in forma, in questo momento, in tutta Europa. Quel Real Madrid - anch’esso a caccia di punti per onorare la propria storia e passare il girone che lo vede, ad oggi, all’ultimo posto in classifica con un solo punto – che sta guidando in solitaria la Liga Spagnola e che ha mantenuto la propria impalcatura di gioco, oltre ad aver recuperato la stella Eden Hazard.

Di contro i nerazzurri, dovranno fare a meno del proprio totem Romelu Lukaku, infortunatosi contro lo Shakhtar e nemmeno partita alla volta della capitale spagnola. Al suo posto potrebbe giocare Alexis Sanchez, anch’egli reduce da un infortunio e, quindi, non al meglio della condizione. Il cileno dovrebbe far coppia con Lautaro Martinez, in piena crisi di gol e prestazioni.

La sfida contro i campioni di Spagna, viste le premesse, appare pressocché proibitiva per gli uomini di Antonio Conte, che dovranno fare un vero e proprio miracolo tattico per poter sconfiggere i blancos. Real Madrid- Inter: una partita per cuori forti per cui entrambe le squadre hanno come risultato a disposizione quello della vittoria.