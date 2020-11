Real-Inter, la probabile dei nerazzurri: Conte scioglie i dubbi in attacco

La redazione di Sky Sport ci aggiorna sulla probabile formazione con cui l'Inter questa sera scenderà in campo in quel di Madrid. Antonio Conte sembra aver sciolto tutti i dubbi della vigilia, in particolare quello sul partner di Lautaro Martinez, considerando l'assenza di Lukaku, rimasto a Milano a causa di un problema all'adduttore.

In difesa, nonostante il recupero di Skriniar, sarà D'Ambrsoio a partire titolare; a completare il reparto toccherà a De Vrij e Bastoni. Sulle fasce nessuna sorpresa, Conte si affida ad Hakimi sulla destra e a Young sulla sinistra. A centrocampo la diga centrale sarà formata da Vidal e Brozvic, mentre Barella agirà da trequartista dietro la coppia d'attacco formata da Lautaro e Perisic. Solo panchina dunque per Sanchez, che ieri ha svolto il suo primo allenamento con i compagni dopo l'infortunio.

Probabile formazione Inter (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovc, Young; Barella; Lautaro, Perisic.