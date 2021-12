Real Inter, Inzaghi rivoluziona l'11 titolare? La probabile

Real Inter di questa sera non sarà la classica passerella senza significato.

Entrambe le squadre giocheranno per vincere, perché portare a casa i tre punti significherà prendersi il primo posto del girone e non dover affrontare la vincitrice di un altro raggruppamento. Simone Inzaghi dovrà fare i conti con dicverse questioni nel momento in cui sceglierà l'11 che scenderà in campo. Innanzitutto in difesa bisognerà capire le condizioni di Stefan De Vrij. Secondo quanto riportato dalla redazione del Corriere dello Sport l'intenzione sembra essere quella di non rischiarlo. Per questa ragione il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Milan Skriniar, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco.

A centrocampo un'altra novità. Danilo D'Ambrosio infatti appare in netto vantaggio su Denzel Dumfires per il ruolo di esterno destro. A sinistra l'ormai inamovibile Ivan Perisic. In mezzo al campo confermato il trio titolare composto da Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakna Chalanoglu. Un'altra sorpresa poi potrebbe esserci in attacco. Lautaro Martinez ha riposato contro la Roma, e scenderà in campo questa sera. Ma chi sarà la sua spalla? La logica porta a pensare ad Edin Dzeko, vista anche l'assenza per infortunio di Joaquin Correa. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, il prescelto potrebbe essere Alexis Sanchez, che potrebbe avere una chance dal primo minuto.