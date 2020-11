Real-Inter, Conte a Sky:" Giocato alla pari, bisogna curare i dettagli"

Dopo la beffarda sconfitta per 3-2 contro il Real Madrid, Antonio Conte parla della partita ai microfoni di Sky Sport per analizzare cosa non è andato durante il match:" Nel bene o nel male questa è la mia Inter, io sono l'allenatore. Non so quante squadre siano venute a Madrid a giocare così, il nostro atteggiamento fa parte degli step di crescita. In quest'ultimo periodo facciamo sempre i soliti errori e i risultati non sono arrivati. I ragazzi devono capire che i dettagli fanno la differenza e dobbiamo imparare".

Sulla differenza di qualità tra le due squadre:" Se io guardo il percorso europeo dell'anno scorso e quello di quest'anno, vedo una squadra che affronta ogni avversario volendo fare la partita. Noi siamo una squadra che sta svolgendo un percorso e che è migliorata tanto. Certo, senza risultati le cose cambiano e per questo siamo molto amareggiati. Dispiace per quanto creato dai ragazzi".

Sulla classifica:" Mancano tre partite e nove punti. Questa squadra ha dimostrato che se la può giocare contro tutti. Bisogna lavorare e i ragazzi lo sanno perchè vedono che hanno giocato a Madrid con personalità. Dobbiamo lavorare sui dettagli ed essere consapevoli che questa è la strada giusta".