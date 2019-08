Ravezzani si sbilancia sul caso Mauro Icardi. L'intervento

Fabio Ravezzani, giornalista di Telelombardia, dice la sua sull'ipotetico switch tra Inter e Juve sbilanciandosi anche sul recupero di un terzo giocatore. Ecco le sue dichiarazioni condivise tramite il suo account Twitter:





"La Juve non ha i soldi per acquistare un grande centravanti (che pure servirebbe molto). A questo punto non resta che puntare tutto sul recupero di Higuain e sperare.



Tramite scambio, però. Non credo che il bilancio sopporti un altro esborso in contanti più ingaggio da almeno 8,5 netti. Oppure si vende Dybala per almeno 60 mln”.