Ravezzani si esprime sul caso della stella di Conte allo Stadium: le parole

Fabio Ravezzani, famoso giornalista sportivo, ha commentato il caso della stella di Antonio Conte allo Juventus Stadium in seguito alle dichiarazioni dell'attuale tecnico nerazzurro nella conferenza stampa pre Inter-Juve.



Ecco quanto condiviso dal suo account Twitter ufficiale:



"Il nostro calcio è afflitto da razzismo, violenza sugli spalti, organizzazioni criminali infiltrate in curva, presidenti e club indebitati, caro prezzo, simulatori professionisti. E Conte minaccia di lasciarlo per una stupida petizione sulla sua stella. Qualcuno applaude pure”.