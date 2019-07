Ravezzani esalta Marotta poi attacca la Juventus e Sarri per una telefonata

Fabio Ravezzani, direttore di Top Calcio 24, ha espresso la sua opinione su due vicende emerse nelle ultime 24 ore: le parole di ieri di Beppe Marotta sul futuro di Mauro Icardi e Radja Nainggolan e la notizia circa la presunta telefonata tra Maurizio Sarri e Matthijs De Ligt.

"Per me Marotta ha parlato ieri di Icardi e Nainggolan per aiutare Conte. L’argomento sarebbe stato inevitabilmente trattato oggi in conferenza e le stesse frasi dette dall’allenatore sarebbero state un problema per il tecnico salentino. Questo fa un grande dirigente".

Poi, attraverso un tweet postato in queste ore, arriva l'attacco ai bianconeri: “Trovo assurdo che venga spacciata per vera e brillante la supposta telefonata di Sarri a De Ligt (o viceversa). Si tratterebbe di una violazione delle norme UEFA gravissima. Il giocatore è ancora a tutti gli effetti dell’Ajax”.