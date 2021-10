Raspadori e Lucca: il futuro della Nazionale, con un occhio all'Inter?

Raspadori e Lucca, il futuro del calcio italiano.

I due giovani attaccanti stanno facendo davvero molto bene in questa stagione e, secondo quanto detto dagli studi di Sky Sport, da parte di Paolo Condò, rappresentano il futuro della Nazionale italiana che è alla ricerca di punti di riferimento nel ruolo di centravanti. Oggi, i due, si ritrovano ad essere protagonisti con le maglie di Sassuolo e Pisa e chissà che, un domani, non possano davvero essere dei perni per grandi squadre.

A sostenere questa tesi, intanto, ecco le parole di Paolo Condò: “Raspadori è la grande speranza del momento, finora in 7 partite di campionato ha fatto un gol e non le ha nemmeno giocate tutte. Lucca ha fatto gol entusiasmanti in Serie B, ma immaginarlo in ottica Mondiale è una forzatura. Sicuramente si sta scoprendo un tesoro, ma in prospettiva”.

Due calciatori molto interessanti, su cui già da tempo pare abbia messo gli occhi l'Inter. Per Raspadori si sono già avuti dialoghi fin dalla scorsa estate con il Sassuolo - leggi qui per sapere le ultime -, che però ha voluto fortemente una sua permanenza per farlo crescere ulteriormente e vista la partenza di Ciccio Caputo in direzione Sampdoria; Lucca, invece, sta dimostrando a suon di gol di poter essere un giocatore importante, e anche per lui, Marotta e Ausilio, stanno iniziando a sondare il terreno per poterne fare, chissà, l'alter ego di Edin Dzeko nella prossima stagione, visto che la squadra nerazzurra necessita di un giocatore proprio in quel ruolo - leggi qui le ultime sull'interessamento. Vedremo se nasceranno delle trattative, intanto i Raspadori e Lucca stupiscono a suon di prestazioni e di gol.