Ranocchia: "Un aggettivo per l'Inter? Resiliente. Siamo una famiglia"

Andrea Ranocchia è stato tra i protagonisti del match vinto ieri dall'Inter contro il Bologna. Un ritorno in campo, quello del difensore, schierato al posto di De Vrij dal primo minuto, che fa sorridere.

"Abbiamo sofferto tutti insieme quando c'era da farlo, l'importante erano i tre punti. Siamo contenti e ora pensiamo al Sassuolo", le parole a Inter Tv riprese da tuttomercatoweb.

A domanda su un aggettivo per quest'Inter, Ranocchia ha spiegato: "Resiliente. È una squadra che dà tanto, negli allenamenti come in spogliatoio. Far parte dell’Inter è far parte di una famiglia, ne ho vissute tante ma far parte di questo gruppo è un onore".