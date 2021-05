Ranocchia: "Scudetto, ti sognavo. Noi, 24 magnifici ragazzi: vi amo!"

Campione d'Italia anche Andrea Ranocchia, difensore nerazzurro che, dopo tanti periodi bui, ha potuto alzare la coppa al cielo e arrivare ad una vittoria meritatissima.

Ranocchia ha lasciato parlare le sue emozioni attraverso il suo profilo Insagram: "“Ti ho sognato per tanti anni. Ho creduto in te, sempre, anche quando in pochi ci credevano ma in tanti ci speravano. Ti ho rincorso per anni sfiorandoti, guardandoti da lontano. Ti ho ammirato e maledetto ma ho sempre, e dico sempre, continuato a correre con il nero e l'azzurro. Ti ho aspettato. Attesa lunga, in alcuni momenti lunghissima, ma non mi sono mai fermato. Sempre ho sudato".

Il centrale ha continuato: "Molto ho pianto, forse troppo. In questi 10 e più anni ho incontrato persone e calciatori straordinari, amici, compagni, allenatori, e tutti quelli che, di nero e azzurro, ne hanno fatto e ne fanno parte. Tutti e dico tutti importanti, con voi ho condiviso tutto me stesso, sempre! Poi i 24, i magnifici 24 ragazzi, fratelli, amici, vi dico che vi amo, vi amo con tutto il cuore, perché quel sogno lì...me lo avete fatto realizzare. SCUDETTO”.