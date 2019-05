Ranocchia saluta e ringrazia l'ormai ex tecnico Luciano Spalletti

Andrea Ranocchia, più volte citato come capitano morale dell'Inter di Spalletti, saluta in un post il tecnico toscano ringraziandolo per un gesto di difesa nei suoi confronti:

Durante un allenamento Luciano Spalletti aveva chiesto ad un tifoso di andarsene dopo che questo aveva criticando duramente il difensore nerazzurro durante un allenamento. Gli altri sostenitori nerazzurri presenti avevano quindi applaudito il mister per aver difeso il Ranocchia ed anche il tifoso polemico alla fine si scusò con l'allenatore.

Un gesto importante, quello di Ranocchia, proprio nella giornata in cui l'Inter ha annunciato l'arrivo di Antonio Conte nella panchina nerazzurra. Ranocchia non è l'unico ad aver ringraziato pubblicamente Spalletti; anche Handanovic, ieri, aveva dedicato un post al tecnico: