Ranocchia Inter, un rapporto che dura da anni: numeri e curiosità

E' un matrimonio che dura da più di 10 anni quello che lega Andrea Ranocchia e l'Inter.

Il difensore classe 1988, è approdato in nerazzurro nel gennaio del 2011 dopo le parentesi italiane con le maglie di Bari e Genoa. Nel gennaio del 2016 il giocatore passa in prestito alla Sampdoria per poi tornare alla base sei mesi dopo. Nel gennaio del 2017 Ranocchia fa tappa in Inghilterra, più precisamente all'Hull City, dove resta altri sei mesi in prestito per poi tornare nuovamente alla base milanese. Da qui in poi, il ragazzo ha fatto parte del gruppo con grande professionalità rispondendo sempre "presente" ogni qual volta venisse chiamato in causa.

Lo score delle presenze in nerazzurro racconta 221 apparizioni, dalla prima contro il Catania nel gennaio 2011 all'ultima contro lo Shakhtar Donetsk che è valsa il passaggio agli Ottavi di Finale della Champions League 2021/2022. Il suo numero di maglia il 13, proprio come i gol siglati con la maglia dell'Inter. Ranocchia inoltre, con la Coppa Italia vinta nel 2010/2011 e con l'ultimo scudetto conquistato sotto la guida di Antonio Conte, è al momento l'unico giocatore della rosa ad aver conquistato entrambi i trofei.

Per quanto concerne le gioie personali vissute con la maglia nerazzurra addosso, in un'intervista esclusiva per il Matchday Programme di Inter-Cagliari pubblicato su inter.it Ranocchia non ha potuto che citare quel famoso Bayern Monaco-Inter, gara valida per gli Ottavi di Finale di Champions League. Quella partita a detta del difensore fu una delle più emozionanti della sua carriera; a portare in vantaggio i milanesi fu la rete di Eto'o, con le reti dei bavaresi Gomez e Muller che sancirono il momentaneo 2-1. Pochi minuti dopo lo stesso Ranocchia si rese protagonista di un salvataggio sulla linea che evitò il terzo gol dei tedeschi e con Pandev e Sneijder che regalarono alla squadra il passaggio ai Quarti di Finale.