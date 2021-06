Ranocchia Inter, tra possibile rinnovo e avances di altri club

La storia d'amore tra l'Inter e Andrea Ranocchia è destinata a durare ancora un anno in più. L'ex difensore di Bari e Genoa, nonostante non sia stato un protagonista assoluto, ha finalmente conquistato un titolo con la maglia nerazzurra.

A prescindere da ciò, il classe 1988 ha un contratto che lo lega ai nerazzurri fino al prossimo 30 giugno. La possibilità di ingaggiare un calciatore d'esperienza come Ranocchia, come riferito dalla redazione di calciomercato.com, al momento fa gola a Cagliari ed Espanyol.

Eppure, nonostante per lui ci fosse la possibilità di giocarsi le proprie carte in un club che gli fornirebbe un posto da titolare, Ranocchia potrebbe decidere di prolungare il proprio contratto con il club di Via della Liberazione per un altro anno.