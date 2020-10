Ranocchia Genoa, tutto saltato per "mano" di Conte

Era un matrimonio già praticamente programmato quello che avrebbe dovuto legare Andrea Ranocchia e il Genoa. Il difensore, che aveva raggiunto l'accordo col Grifone sulla base di un contratto triennale, aveva già fatto le valigie per far ritorno in Liguria.

A bloccare tutto, secondo la redazione di Tuttomercatoweb, fu Antonio Conte. Il motivo è semplice: durante la prima giornata di campionato contro la Fiorentina Alessandro Bastoni dovette sostituire lo squalificato Stefan De Vrij al centro della difesa con un risultato non proprio entusiasmante.

Questo fattore ha spinto il tecnico salentino a tentare di convincere proprio Ranocchia per restare un altro anno a Milano e fungere da vice-De Vrij senza dover adattare difensori che al centro dell'area non riescono ad esprimersi come si esprimono nei ruoli "d'origine".