Ranocchia da leader: “Icardi? Non un problema nostro. Noi pensiamo...”

Andrea Ranocchia è sempre più leader dello spogliatoio, uno di quelli silenziosi, ma che è in grado di dosare le parole e gestire un gruppo. Un ragazzo intelligente che si è sempre dimostrato pronto e preparato quando chiamato in causa. Un collante speciale per lo spogliatoio. Le sue dichiarazioni a Sky Sport sono un’ulteriore prova di tutto ciò.

“Il lavoro che stiamo facendo è indirizzato a fare qualcosa di straordinario. Tutti i nuovi arrivati sono di grande esperienza, ma quello che quest'anno deve essere straordinario è il gruppo. E' quello che ti fa vincere i trofei - ha detto a Sky Sport -. L'addio di Icardi? E' stato un problema fra la società e il giocatore. Hanno trovato una soluzione che accontenta entrambi e noi dobbiamo solo pensare a lavorare".