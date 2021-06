Ranocchia attende Inzaghi. Ma un club spagnolo si è mosso

"Ranocchia è ancora in attesa del verdetto di Simone Inzaghi". La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul futuro del difensore (in scadenza) dell'Inter.

Non ci sono segnali sul rinnovo, ma se Inzaghi si esprimesse positivamente potrebbe anche restare. Così non fosse, Ranocchia si libererebbe a zero.

C'è una squadra interessata in Spagna: è l'Espanyol. Con l'agente del calciatore che avrebbe già incontrato il club con sede a Barcellona.