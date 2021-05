Ranocchia: "Ancora non ci credo. Questo momento ci ripaga di tutto"

Andrea Ranocchia, uno dei pilastri dello spogliatoio nerazzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN durante la festa per la conquista dello scudetto. Le sue parole:

"Questa festa ripaga di tutto quello che ho vissuto in questi anni, ancora non ci credo. Lo spogliatoio è stato fondamentale per raggiungere questo traguardo; il gruppo è sempre rimasto unito, anche nei momenti magari meno facili. Se questa è la mia ultima partita con l'Inter? Non lo so, adesso sono qua e voglio godermi la festa con la squadra e la mia famiglia"