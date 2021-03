Ramaccioni: "Inter prima con un pessimo calcio e senza le coppe"

Lo storico dirigente del Milan, Silvano Ramaccioni ha parlato a TMW della lotta scudetto che coinvolge, oltre alla sua ex squadra, anche l'Inter di Antonio Conte.

E proprio sui nerazzurri, Ramaccioni, ha detto la sua: "Il Milan deve fare i conti con un organico che inizia a mostrare la corda e infatti con la Fiorentina spero di sfangarla e mi accontento di un punto, ma la squadra al di là del ko di ieri ha grossi meriti, ha giocato un ottimo calcio, cosa che non posso dire dell'Inter che ha 9 punti di vantaggio ma ha giocato un pessimo calcio per tutta la stagione".

L'ex dirigente ha, poi, aggiunto: "Se i nerazzurri poi giocheranno anche bene allora chissà cosa potrà succedere: hanno avuto la fortuna di uscire dalla Coppa Italia e e dalla Champions e con un organico come il loro, andare in campo una volta a settimana è un giochino da ragazzi e poi hanno fatto quel che hanno fatto, ma con un calcio brutto".