Rafa Benitez parla di Inter-Liverpool e di cosa deciderà i due match

Rafa Benitez dalle colonne del Corriere dello Sport dice la sua su Inter-Liverpool di Champions League.

Il mister spagnolo, che ha allenato sia Liverpool che nerazzurri, analizzando il momento della Beneamata riparte da quella che è stata la partita persa contro il Milan nell’ultimo derby. Benitez ha parlato di un vero black out da parte dei nerazzurri, tre minuti in cui i rossoneri sono riusciti a ribaltare il risultato, ma fino a quel momento l’Inter aveva fatto realmente di tutto per vincere il match, risultato che se fosse arrivato sarebbe stato assolutamente meritato. Un fatto sicuramente da non sottovalutare ma da non drammatizzare ulteriormente. Il gioco e il palleggio dell’Inter si sono rivisti tonici e fluidi già nella partita di Coppa Italia contro al Roma di Mou, allenatore che lo precedette nella sua breve avventura a Milano. Benitez ha infatti sostituito proprio l’Eroe del Triplete sulla panchina dell’Inter nell’estate del 2010. Nonostante le buone intenzioni non scoppiò mai la scintilla tra il tecnico e l’ambiente nerazzurro, tanto che l’avventura finì solamente nel dicembre dello stesso anno. In quei mesi Rafa riuscì a vincere una Supercoppa Italiana contro la Roma e il Mondiale del Club battendo in finale gli africani del Mazembe per 3 a 0. Fu invece amarissima la finale di Supercoppa Europea, unico trofeo a mancare nella bacheca nerazzurra, che l’Inter perse per 2 a 0 contro l’Atletico Madrid. Da allenatore del Liverpool indimenticabile fu la rimonta sul Milan nella finale di Champions del 2005 che lo portò a vincere il trofeo dopo aver chiuso il primo tempo sotto di 3 reti a zero.

Tornando all’Inter il tecnico iberico fa i suoi complimenti ad Ausilio per aver messo su una squadra forte ed equilibrata, mentre parlando di Inzaghi lo definisce un tecnico con idee chiare che cerca di arrivare a segnare gol attraverso il gioco,e che non era semplice subentrare a Conte dopo che questi aveva riportato lo scudetto in casa Inter.

Per quanto riguarda la partita di mercoledì al Meazza (qui le ultime news sulla formazione nerazzurra), anche se molti danno l’Inter quasi per spacciata, Benitez ci tiene a sottolineare che la squadra di Inzaghi non si trova agli ottavi per caso, ed è brava ad approfittare delle debolezze altrui. Inoltre il modulo tattico dell’Inter può creare difficoltà a squadre che non sono abituate a fronteggiarlo. Non si aspetta dunque un doppio confronto scontato ma è sicuro che prevarrà chi riuscirà più ad avere il possesso palla e far correre gli altri.