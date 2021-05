Radu: "Il mister ci dice sempre che vincere aiuta a vincere"

Schierato in campo per la prima volta dal primo minuto, questa sera, contro la Roma, Ionut Radu, ha parlato della vittoria per 3-1 contro i giallorossi che ha portato l'Inter a quota 88 in classifica.

Ecco le parole del portiere a Inter Tv: "Ovviamente è una emozione con posso descrivere a parole, è il mio sogno da quando sono arrivato in Italia. Adesso penso a lavorare ancora di più, poi si vedrà. Il mister ci ripete sempre "vincere aiuta a vincere" e noi siamo un gruppo molto unito, cerchiamo di metterlo in campo. Juventus? Dobbiamo fare quello che sappiamo e sono sicuro che porteremo a casa i tre punti".

Insomma, tutti concentrati anche nella partita contro la Juventus di sabato che sarà decisiva per la squadra bianconera per l'accesso in Champions.