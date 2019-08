Radio Sportiva - Venerato tuona contro Icardi. Le dichiarazioni

Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Sportiva, tuona contro Icardi. Il giornalista non si risparmia sull'attaccante argentino dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:





“Se vedrò De Laurentiis gli dirò di lasciar perdere Icardi, che non può nemmeno agganciare la camicia a Sivori o a Zola. Se Icardi pensa che il Napoli non sia all’altezza può rimanere dov’è, il Napoli è forte anche senza Icardi.



Prima di bocciare Sanchez vediamolo in campo: credo che le idee di Marotta, Ausilio e Conte, che può portare 15 punti in più all’Inter, vadano rispettate. Icardi continua a dire no al Napoli perché lo ritiene un passo indietro, lo ha fatto anche oggi perché spera ancora di andare alla Juventus“.